Верховная Рада заменила Пристайко на посту вице-премьера по евроинтеграции

Верховная Рада поддержала представление об увольнении Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.



За такое решение проголосовали 296 народных депутатов.



Новым вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции стала Ольга Стефанишина. Ее кандидатуру парламент поддержал 255 голосами.



Пристайко стал вице-премьером 4 марта, когда было назначено правительство Дениса Шмыгаля. До этого он возглавлял МИД в Кабмине Алексея Гончарука.



По информации ряда депутатов и СМИ, Пристайко планируют назначить послом Украины в Великобритании.

Ольга Витальевна Стефанишина родилась в 1985 году.



В 2008 году окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, получила квалификацию юриста-международника, переводчика с английского языка.



В 2016 году окончила Одесский национальный экономический университет, специалист по финансам и кредиту.



С марта по декабрь 2017 года работала директором правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета министров.



В декабре 2017-го была назначена на должность генерального директора правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата.



С января 2020-го — советник в юридической компании «Ильяшев и партнеры».



Имеет пятый ранг государственного служащего.