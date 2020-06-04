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Верховная Рада заменила Пристайко на посту вице-премьера по евроинтеграции

04 июня 2020, 11:34

Верховная Рада заменила Пристайко на посту вице-премьера по евроинтеграции

Верховная Рада поддержала представление об увольнении Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

За такое решение проголосовали 296 народных депутатов.

Новым вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции стала Ольга Стефанишина. Ее кандидатуру парламент поддержал 255 голосами.

Пристайко стал вице-премьером 4 марта, когда было назначено правительство Дениса Шмыгаля. До этого он возглавлял МИД в Кабмине Алексея Гончарука.

По информации ряда депутатов и СМИ, Пристайко планируют назначить послом Украины в Великобритании.

Ольга Витальевна Стефанишина родилась в 1985 году.

В 2008 году окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, получила квалификацию юриста-международника, переводчика с английского языка.

В 2016 году окончила Одесский национальный экономический университет, специалист по финансам и кредиту.

С марта по декабрь 2017 года работала директором правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета министров.

В декабре 2017-го была назначена на должность генерального директора правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата.

С января 2020-го — советник в юридической компании «Ильяшев и партнеры».

Имеет пятый ранг государственного служащего.

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Вадим Пристайко Ольга Стефанишина
Организации
Кабинет министров Украины
Прочее
Евроинтеграция

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