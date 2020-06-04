Жители ОРДЛО с российскими паспортами смогут голосовать по поправкам к конституции РФ

Жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые получили российский паспорт, смогут принять участие в голосовании по поправкам к конституции РФ. Об этом пишет сепаратистский сайт МИА «Исток» со ссылкой на ЦИК России.



Те, кто живет на подконтрольной группировке «ЛНР» территории должен подать заявление зарегистрировавшись на сайте «госуслуг» (для регистрации нужен российский номер телефона), в «многофункциональном центре» или в «участковой избирательной комиссии».



Однако для всех процедур потребуется выехать на территорию России.



Жители подконтрольной группировке «ДНР» территории смогут проголосовать на территории Ростовской области в селе Покровское Неклиновского района. Здесь будут голосовать те, у которых отсутствует регистрация по месту жительства.



Смогут ли жители ОРДЛО принять участие в электронном голосовании, пока неизвестно.

Поправки в конституцию предложил президент РФ Владимир Путин. Пакет поправок включает «обнуление» сроков Путина, расширение власти президента РФ, пожизненную неприкосновенность бывших президентов, внесение в конституцию упоминания веры в Бога.



Кроме того, поправки предусматривают перераспределение полномочий между ветвями власти, приоритет российских законов над международным правом, закрепляется понятие брака как союза мужчины и женщины.