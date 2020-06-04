Верховная Рада приняла законопроект о «ворах в законе»

Верховная Рада ввела уголовную ответственность за получение статуса «вора в законе» и за создание преступных сообществ, а также участие в них.



За соответствующий законопроект № 2513 во втором чтении и в целом проголосовало 236 народных депутатов.



В пояснительной записке отмечается, что целью законопроекта является прекращение деятельности преступных сообществ, участников таких сообществ, привлечение к уголовной ответственности «воров в законе», а также других участников преступных сообществ, и лиц, причастных к созданию и функционированию преступных сообществ.



Законопроект вносит изменения в Уголовный, Уголовный процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы и другие законы.



В частности документом вводится понятие «лицо, которое осуществило преступное влияние или является лицом, которое находится в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе "вора в законе"».



Согласно новой редакции статьи 255 Уголовного кодекса, создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями карается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Участие в преступной организации карается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Аналогичные действия, совершенные служебным лицом с использованием служебного положения караются лишением свободы на срок от 8 до 13 лет с конфискацией имущества.



19 декабря 2019 года Рада поддержала законопроект в первом чтении.