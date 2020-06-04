Суд продлил предварительное расследование по делу Шайтанова

Шевченковский районный суд Киева продлил до 6 месяцев досудебное расследование по делу генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и подготовке терактов на территории Украины. Об этом передает «Громадське».



Сторона обвинения просила продолжить досудебное следствие до 7 месяцев. Они отметили, что необходимо провести еще более 10 экспертиз, снять гриф секретности с материалов следственных действий, чтобы приобщить их к материалам дела.



Кроме того, обвинение хочет получить ответы на правовое поручение в три страны, где якобы, по данным следствия, Шайтанов встречался с полковником ФСБ РФ Игорем Егоровым, а именно Германии, Хорватии, Франции.



Сторона защиты считает, что производство расследуется с июля 2019 и правоохранители имели достаточно времени, чтобы завершить следствие.



Также защитники отметили конфликт интересов в том, что деятельность ныне бывшего сотрудника СБУ расследует именно СБУ, а свидетели по делу — сотрудники СБУ.



По словам адвоката, сам подозреваемый не признает своей вины и считает это основанием. По мнению защиты те террористические акты, о которых идет речь в подозрении, не планировались.

Валерий Шайтанов был задержан сотрудниками контрразведки СБУ 14 апреля. Его подозревают в государственной измене, работе на спецслужбу России, совершении террористических актов, а также в планировании убийства добровольца АТО Адама Осмаева.



Шевченковский районный суд Киева арестовал Шайтанова сроком на 60 дней.