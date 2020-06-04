Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Баканов отрицает существование «тайных тюрем СБУ»

04 июня 2020, 15:42

Баканов отрицает существование «тайных тюрем СБУ»

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов отрицает, что в стране существуют «тайные тюрьмы СБУ». Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

По словам Баканова, слухи о системных нарушениях прав человека «целенаправленно распространяются с подачи пророссийских пропагандистов».

«Еще раз подчеркиваю — у Службы безопасности нет никаких секретных тюрем, где якобы кого-то пытают. Это — фантазии российских пропагандистов», — сказал глава СБУ.

По словам Баканова, СБУ детально изучает все обращения и доклады мониторинговой миссии ООН по правам человека. «Проводим проверки и при этом откровенно говорим нашим международным партнерам: Если вы видите в работе СБУ какие-то нарушения, немедленно обращайтесь в прокуратуру. Все, кто нарушает закон, должны отвечать по закону. И работники службы безопасности — не исключение», — подчеркнул он.

Информацию о существовании тайных мест незаконного содержания людей также опровергал его предшественник на посту главы СБУ Василий Грицак.

О существовании тайных мест содержания по обе стороны конфликта на Донбассе в 2016 году сообщили правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch. По данным правозащитников, на подконтрольной Украине  территории места для незаконного содержания людей есть по крайней мере в Мариуполе, Краматорске, Харькове и Изюме.

Также свидетельства о случаях незаконного задержания, пыток и жестокого обращения с задержанными неоднократно приводились в докладах мониторинговой миссии ООН. О существовании «тайных тюрем СБУ» журналистам также рассказывали бывшие заключенные.

ТЕГИ

Люди
Иван Баканов
Организации
СБУ
Прочее
тайные тюрьмы

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:03
Беспилотники ОБСЕ глушили над Донбассом шесть раз за два дня
13:29
Жители ОРДЛО с российскими паспортами смогут голосовать по поправкам к конституции РФ
11:50
«ДНР» сообщила о двух новых смертях от коронавируса и 31 заболевшем за сутки
09:16
«ЛНР» подтвердила восьмую смерть от коронавируса
08:52
«ДНР» хочет установить барельеф Захарченко на одном из зданий Донецка
20:08
«ЛНР» разрешила работу салонов сферы красоты и здоровья
19:20
Результатов ПЦР-тестов в Донецке ждут от четырех до восьми дней
18:30
«ЛНР» будет наказывать за несообщение о теракте
17:04
«ЛНР» заявила о проведении парада 24 июня после России и «ДНР»
16:35
Пасечник объявил о снижении боеготовности «армии ЛНР»
15:51
«ЛНР» убрала украинский язык из образовательных программ
13:31
«ЛНР» лишила украинский язык статуса «государственного»
13:12
«ДНР»: В Снежном супружеская пара пострадала от взрыва двух гранат
10:09
«ЛНР» сообщила о седьмой смерти от коронавируса
22:15
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
все новости
19:26
Украина в ОБСЕ рассказала, как боевики прикрываются «живым щитом»
18:32
Боевики дважды стреляли с начала суток
18:03
В Славянске за сутки выявлено 19 новых случаев COVID-19
17:04
В Донецкой области нашли схрон боевика «ДНР» с боеприпасами
16:26
Как ношение медицинской маски влияет на общество ►
16:25
Ермак уверен, что встреча лидеров «нормандской четверки» состоится в этом году
16:03
Беспилотники ОБСЕ глушили над Донбассом шесть раз за два дня
15:42
Баканов отрицает существование «тайных тюрем СБУ»
14:53
Суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в ГБР
14:27
Суд продлил предварительное расследование по делу Шайтанова
14:04
Верховная Рада приняла законопроект о «ворах в законе»
13:29
Жители ОРДЛО с российскими паспортами смогут голосовать по поправкам к конституции РФ
13:02
Главный санитарный врач назвал поход Зеленского в кафе инспекцией
12:02
Рада назначила Ткаченко новым министром культуры и информационной политики
11:50
«ДНР» сообщила о двух новых смертях от коронавируса и 31 заболевшем за сутки
все новости
ВИДЕО
Как ношение медицинской маски влияет на общество ►
04 июня, 16:26
Москва угрожает Донбассу. Обострение и вирус ►
30 мая, 21:35
«Боевые» выезды: российские медики признались, что участвовали в конфликте на Донбассе
29 мая, 07:50

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция