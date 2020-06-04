Баканов отрицает существование «тайных тюрем СБУ»

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов отрицает, что в стране существуют «тайные тюрьмы СБУ». Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.



По словам Баканова, слухи о системных нарушениях прав человека «целенаправленно распространяются с подачи пророссийских пропагандистов».



«Еще раз подчеркиваю — у Службы безопасности нет никаких секретных тюрем, где якобы кого-то пытают. Это — фантазии российских пропагандистов», — сказал глава СБУ.



По словам Баканова, СБУ детально изучает все обращения и доклады мониторинговой миссии ООН по правам человека. «Проводим проверки и при этом откровенно говорим нашим международным партнерам: Если вы видите в работе СБУ какие-то нарушения, немедленно обращайтесь в прокуратуру. Все, кто нарушает закон, должны отвечать по закону. И работники службы безопасности — не исключение», — подчеркнул он.



Информацию о существовании тайных мест незаконного содержания людей также опровергал его предшественник на посту главы СБУ Василий Грицак.

О существовании тайных мест содержания по обе стороны конфликта на Донбассе в 2016 году сообщили правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch. По данным правозащитников, на подконтрольной Украине территории места для незаконного содержания людей есть по крайней мере в Мариуполе, Краматорске, Харькове и Изюме.



Также свидетельства о случаях незаконного задержания, пыток и жестокого обращения с задержанными неоднократно приводились в докладах мониторинговой миссии ООН. О существовании «тайных тюрем СБУ» журналистам также рассказывали бывшие заключенные.