В Донецкой области нашли схрон боевика «ДНР» с боеприпасами

В Донецкой области в районе проведения операции Объединенных сил найден тайник с боеприпасами. По данным правоохранителей, схрон в 2014 году устроил боевик группировки «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Из тайника, оборудованного в частном доме, правоохранители изъяли противотанковую мину ТМ-62М, ручной противотанковый гранатомет, 5 подствольных гранат и 10 корпусов от гранат Ф-1 и РГД-5. Также обнаружено детонатор для мины МВЧ-62, 9 запалов УЗРГМ и УЗРГМ-2 и 600 патронов калибра 5,45 мм.



«По оперативной информации, владелец изъятого оружия, житель Бахмута, который в составе незаконных вооруженных формирований принимал участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Также главари террористов привлекали его к дежурств на блокпостах боевиков», — говорится в сообщении.



По данным следствия, он сейчас скрывается в оккупированном Донецке.



Открыто уголовное производства по ч. 2 ст. 260 УК (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).



Полученные средства поражения направлены на экспертизу.