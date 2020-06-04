Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Донецкой области нашли схрон боевика «ДНР» с боеприпасами

04 июня 2020, 17:04

В Донецкой области нашли схрон боевика «ДНР» с боеприпасами

В Донецкой области в районе проведения операции Объединенных сил найден тайник с боеприпасами. По данным правоохранителей, схрон в 2014 году устроил боевик группировки «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Из тайника, оборудованного в частном доме, правоохранители изъяли противотанковую мину ТМ-62М, ручной противотанковый гранатомет, 5 подствольных гранат и 10 корпусов от гранат Ф-1 и РГД-5. Также обнаружено детонатор для мины МВЧ-62, 9 запалов УЗРГМ и УЗРГМ-2 и 600 патронов калибра 5,45 мм.

«По оперативной информации, владелец изъятого оружия, житель Бахмута, который в составе незаконных вооруженных формирований принимал участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Также главари террористов привлекали его к дежурств на блокпостах боевиков», — говорится в сообщении.

По данным следствия, он сейчас скрывается в оккупированном Донецке.

Открыто уголовное производства по ч. 2 ст. 260 УК (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Полученные средства поражения направлены на экспертизу.

ТЕГИ

Организации
СБУ ДНР
Прочее
тайник с боеприпасами

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:03
Беспилотники ОБСЕ глушили над Донбассом шесть раз за два дня
13:29
Жители ОРДЛО с российскими паспортами смогут голосовать по поправкам к конституции РФ
11:50
«ДНР» сообщила о двух новых смертях от коронавируса и 31 заболевшем за сутки
09:16
«ЛНР» подтвердила восьмую смерть от коронавируса
08:52
«ДНР» хочет установить барельеф Захарченко на одном из зданий Донецка
20:08
«ЛНР» разрешила работу салонов сферы красоты и здоровья
19:20
Результатов ПЦР-тестов в Донецке ждут от четырех до восьми дней
18:30
«ЛНР» будет наказывать за несообщение о теракте
17:04
«ЛНР» заявила о проведении парада 24 июня после России и «ДНР»
16:35
Пасечник объявил о снижении боеготовности «армии ЛНР»
15:51
«ЛНР» убрала украинский язык из образовательных программ
13:31
«ЛНР» лишила украинский язык статуса «государственного»
13:12
«ДНР»: В Снежном супружеская пара пострадала от взрыва двух гранат
10:09
«ЛНР» сообщила о седьмой смерти от коронавируса
22:15
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
все новости
19:26
Украина в ОБСЕ рассказала, как боевики прикрываются «живым щитом»
18:32
Боевики дважды стреляли с начала суток
18:03
В Славянске за сутки выявлено 19 новых случаев COVID-19
17:04
В Донецкой области нашли схрон боевика «ДНР» с боеприпасами
16:26
Как ношение медицинской маски влияет на общество ►
16:25
Ермак уверен, что встреча лидеров «нормандской четверки» состоится в этом году
16:03
Беспилотники ОБСЕ глушили над Донбассом шесть раз за два дня
15:42
Баканов отрицает существование «тайных тюрем СБУ»
14:53
Суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в ГБР
14:27
Суд продлил предварительное расследование по делу Шайтанова
14:04
Верховная Рада приняла законопроект о «ворах в законе»
13:29
Жители ОРДЛО с российскими паспортами смогут голосовать по поправкам к конституции РФ
13:02
Главный санитарный врач назвал поход Зеленского в кафе инспекцией
12:02
Рада назначила Ткаченко новым министром культуры и информационной политики
11:50
«ДНР» сообщила о двух новых смертях от коронавируса и 31 заболевшем за сутки
все новости
ВИДЕО
Как ношение медицинской маски влияет на общество ►
04 июня, 16:26
Москва угрожает Донбассу. Обострение и вирус ►
30 мая, 21:35
«Боевые» выезды: российские медики признались, что участвовали в конфликте на Донбассе
29 мая, 07:50

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция