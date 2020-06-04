По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

В Украине за 3 июня подтверждено наибольшее за все время пандемии количество заболевших коронавирусом за сутки — 588 новых случаев. Общее количество заболевших в стране составляет 25 411, из них умерли 747 человек, в том числе 12 — за минувшие сутки, выздоровели — 11 040 (602 за сутки). На подконтрольной властям территории Донецкой области зафиксировано 174 случая COVID-19, в Луганской области — 51. Официальных данных с оккупированных территорий у Министерства здравоохранения Украины нет.



Две женщины в возрасте 43 и 72 лет скончались вследствие заболевания коронавирусом в подконтрольных боевикам районах Донетчины за минувшие сутки. Как заявляют в группировке «ДНР», в течение суток выявлен 31 новый случай COVID-19. Всего группировка «ДНР» признает 611 случаев заболевания коронавирусом. Из них 154 человека выздоровели, 23 скончались.



Группировка «ЛНР» подтвердила восьмую смерть от коронавируса на подконтрольной ей территории. Подробности не сообщаются. В формировании сообщили, что за минувшие сутки было выявлено 8 случаев заболевания, а общее число случаев COVID-19 достигло 427.



В Славянске Донецкой области ужесточают карантинные меры: ограничена работа общественного транспорта, с 6 по 8 июня прекратит работу электротранспорт. В Славянске в течение суток лабораторно подтверждено 19 новых случаев заболевания коронавирусом.





Политика



Руководитель Офиса президента Андрей Ермак убежден, что встреча лидеров «нормандской четверки» (Украина, РФ, Франция, Германия) состоится в этом году.



Украина предложила создать рабочую подгруппу в ТКГ по вопросам границы, а также призвала к созданию зоны безопасности в приграничных районах Украины и России с мониторингом со стороны ОБСЕ.



Украинская сторона практически завершила формирование группы представителей отдельных районов Донбасса, которых предлагается привлечь к работе Трехсторонней контактной группы, сообщил вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.



Боевые действия



В группировке «ДНР» заявили о получении контузии мирной жительницей села Таврическое Тельмановского района в результате обстрела сегодня днем.



Общество



Международный комитет Красного Креста отправил в неподконтрольные властям районы Донбасса строительные материалы весом более 53 тонн.



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