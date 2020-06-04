Суд отменил решение об аресте экс-главы Минздрава времен Януковича

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 4 июня отменила решение судьи Печерского районного суда Киева об аресте экс-министра здравоохранения при Викторе Януковиче Раисе Богатыревой с возможностью внесения залога. Об этом сообщает пресс-служба суда.



Суд рассмотрел апелляционную жалобу защитника Богатыревой и принял во внимание то, что прокуратура Киева «допустила грубые нарушения норм УПК Украины в части надлежащего вручения уведомления о подозрении».



В ВАКС отмечают, что во время судебного рассмотрения ходатайства в августе 2019 о применении меры пресечения следственный судья Печерского райсуда Киева не принял меры для устранения указанных нарушений УПК.



Богатыреву задержали 27 августа 2019 года в киевском аэропорту «Жуляны» в Киеве сразу после прибытия в Украину, которую она не посещала более пяти лет. Ее подозревают в растрате средств в особо крупных размерах при закупке лекарств.



Печерский райсуд Киева арестовал Богатыреву сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в 6 млн гривен. Эти деньги внес за экс-чиновницу народный депутат, бизнес-партнер Рината Ахметова Вадим Новинский.