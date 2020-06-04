Украина призвала ОБСЕ отреагировать на дискриминацию украинцев в РФ

Украина призывает верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньера отреагировать на репрессии российских властей по отношению к украинской общине на территории РФ. Об этом заявил постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 4 июня, передает «Укринформ».



«Делегация Украины обеспокоена отсутствием регулярного отчета верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств о ситуации с национальными меньшинствами в Российской Федерации. Мы обеспокоены репрессивной практикой и дискриминацией со стороны российских властей по отношению к украинским общественным организациям и активистам», — заявил Цымбалюк.



В частности, он указал на закрытие единственной в России Библиотеки украинской литературы, а также на запрет деятельности Всемирного конгресса украинцев на территории РФ.



Глава миссии Украины при ОБСЕ подчеркнул, что эти действия «обусловлены кампанией по разжиганию антиукраинских настроений в этой стране и представляют серьезную угрозу сохранению и развитию национальной идентичности, культурных и языковых потребностей украинской общины в России».



«Мы вновь призываем верховного комиссара немедленно обратить внимание на эти тенденции, изучить ситуацию в стране и принять шаги, чтобы призвать Российскую Федерацию полностью выполнять соответствующие обязательства ОБСЕ в отношении национальных меньшинств», — отметил Цымбалюк.

В июле 2019 года РФ признала Всемирный конгресс украинцев «нежелательной организацией», заявив, что деятельность организации составляет «угрозу основам конституционного строя и безопасности России».



В 2018 году в Москве завершился процесс закрытия Библиотеки украинской литературы. Часть фондов библиотеки передали в Библиотеку иностранной литературы, еще часть выбросили.