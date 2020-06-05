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Штаб рассказал о 14 обстрелах на Донбассе

05 июня 2020, 08:05

Штаб рассказал о 14 обстрелах на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Там добавили, что позиции украинских военных были обстреляны из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Уточняется, что обстрелам подверглись позиции в районе населенных пунктов: Красногоровка, Богдановка, Чермалык, Павлополь, Каменка, Авдеевка, Новолуганское, Орехово.

В штабе добавили, что с начала текущих суток боевики обстреляли из стрелкового оружия наши опорные пункты неподалеку Новоалександровки. За текущие сутки потерь среди украинских военных нет.

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