Штаб рассказал о 14 обстрелах на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там добавили, что позиции украинских военных были обстреляны из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Уточняется, что обстрелам подверглись позиции в районе населенных пунктов: Красногоровка, Богдановка, Чермалык, Павлополь, Каменка, Авдеевка, Новолуганское, Орехово.



В штабе добавили, что с начала текущих суток боевики обстреляли из стрелкового оружия наши опорные пункты неподалеку Новоалександровки. За текущие сутки потерь среди украинских военных нет.