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Секретарь СНБО Украины спрогнозировал развал России

05 июня 2020, 08:21

Секретарь СНБО Украины спрогнозировал развал России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Россия всю жизнь занимается выяснением отношений со своими странами-соседями, однако сама рано или поздно развалится. Об этом он заявил в интервью «24 каналу».

«Это искусственное образование, которое в свое время было собрано так же под пулеметами. Никто по собственной воле туда не заходил, это сборная территория, которая рано или поздно развалится», — подчеркнул Данилов.

По его словам, развал России «не произойдет так быстро, как бы нам этого хотелось». «Но то, что это будет при нашей жизни — это 100%», — прогнозирует секретарь СНБО.

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