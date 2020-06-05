Секретарь СНБО Украины спрогнозировал развал России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Россия всю жизнь занимается выяснением отношений со своими странами-соседями, однако сама рано или поздно развалится. Об этом он заявил в интервью «24 каналу».



«Это искусственное образование, которое в свое время было собрано так же под пулеметами. Никто по собственной воле туда не заходил, это сборная территория, которая рано или поздно развалится», — подчеркнул Данилов.



По его словам, развал России «не произойдет так быстро, как бы нам этого хотелось». «Но то, что это будет при нашей жизни — это 100%», — прогнозирует секретарь СНБО.