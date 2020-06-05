В Краматорске заявили о задержании боевика

Сотрудниками Краматорского пограничного отряда был задержан местный житель, который являлся членом незаконного вооруженного формирования «народное ополчение Донбасса». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По данным правоохранителей, житель Краматорска, 1986 года рождения, в апреле 2014 года добровольно вступил в ряды боевиков.



Там он нес службу на одном из блокпостов, выполнял задачи по соблюдению «пропускного режима, проверке документов и осмотре транспортных средств граждан».



По данному факту в полицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по части 2 статьи 260 Уголовного кодекса «Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности». Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.