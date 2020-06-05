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Дело нацгвардейца Маркива: Аваков высоко оценил шансы в апелляционном суде Италии

05 июня 2020, 11:41

Дело нацгвардейца Маркива: Аваков высоко оценил шансы в апелляционном суде Италии

Министр внутренних дел Арсен Аваков во время выступления в Верховной Раде высоко оценил шансы на освобождение нацгвардейца Виталия Маркива, которого суд первой инстанции в Италии приговорил к 24 годам заключения.

Он отметил, что украинская сторона ожидает окончания карантина в Италии, чтобы можно было объявить заседание апелляционного суда. «Мы уверены, что здесь у нас хорошие позиции. Также продолжим дипломатические усилия на уровне глав государств», — добавил Аваков.

Глава МВД также заявил, что дело Виталия Маркива об убийстве итальянского журналиста «полностью сфабриковано» и «является специальной операцией российских спецслужб», которая реализовывается в Италии.

Аваков отметил, что несколько недель назад был проведен следственный эксперимент, «который доказывает, что господин Марков не был причастен к этому делу».

12 июля 2019 года суд в Италии признал виновным Виталия Маркива в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли и приговорили к 24 годам лишения свободы. У Маркива есть гражданства Украины и Италии, он находится под стражей с июня 2017 года.

Обвинения против Маркива базируются на показаниях французского журналиста Уильяма Рогелона, который был вместе с Роккелли и переводчиком Андреем Мироновым возле горы Карачун под Славянском. Роккелли и Миронов погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 года.

Сам Маркив обвинения в убийстве отрицает. По его словам, тогда он был простым бойцом и не мог отдать приказ открыть огонь.

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Арсен Аваков Виталий Маркив

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