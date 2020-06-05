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«ЛНР» рассказала о миллионных долгах населения за воду

05 июня 2020, 11:43

«ЛНР» рассказала о миллионных долгах населения за воду

В отдельных районах Луганской области за услуги водоснабжения и водоотведения население задолжало коммунальным службам 14,4 миллионов рублей (5,5 миллионов гривен), заявляют в группирвке «ЛНР».

Чтобы получить плату за услуги, предприятие «Лугансквода», подчиненное группировке, подало в суд более 1,1 тысячи исковых заявлений. Так называемые суды «ЛНР» уже вынесли более 700 решений на взыскание задолженности, общий размер которой 8,4 миллиона рублей (около 3,2 миллионов гривен).

Так называемые судебные приставы для исполнения решений проводят аресты имущества должников, аресты банковских счетов, а также удерживают из заработной платы или пенсии должников суммы задолженности.

Если человек не может оплатить крупную сумму сразу, ему предлагают пойти на реструктуризации долга. По данным «Луганскводы», на реструктуризацию согласились более 1,1 тыс. абонентов, котоыре задолжали более 10 миллионов рублей (почти 4 миллиона гривен).

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