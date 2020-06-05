Кулеба озвучил детали визита в Берлин куратора Кремля по Донбассу

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1» рассказал детали визита замглавы администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин в начале мая.



2 июня Кулеба в составе делегации Украины также посетил Берлин, где с немецкой стороной обсуждался вопрос урегулирования конфликта на Донбассе.



На вопрос, почувствовал ли он, что перед его поездкой в Германию, туда ездил Козак, который курирует украинский вопрос в Кремле, глава МИД ответил, что «дипломатично не почувствовал».



«Я хочу подчеркнуть, что господин Козак посетил Берлин фактически в русском стиле: тайком. Не официально, приехал, поговорил с одним человеком, внешнеполитическим советником канцлера Меркель, и уехал», — добавил Кулеба.



Он пояснил, что когда украинская делегация была в Берлине, то немецкая сторона неоднократно подчеркивала, что это первая иностранная делегация, которую официально принимает Берлин с начала карантина.



«Этот акцент подчеркивает, что те, кто приезжали до этого, это не были официальные переговоры» — добавил Кулеба.



По его словам, ключевой вопрос, который всех интересует, как же сделать так, чтобы Россия конструктивнее реагировала на те инициативы, которые вносит Украина, Германия и Франция, «чтобы они тоже шли на встречу, а не только выдвигали ультиматумы».



«И вот предметом разговора [с Козаком в Берлине] было именно это: какое видение России, где у них есть гибкость, где нет и какие можно наработать компромиссные решения», — рассказал Кулеба.



Глава МИД заверил, что по подтвержденной информации, которая есть у Киева из разных источников, на берлинской встрече Козака никаких решений принято не было. «Это было именно обсуждение, чтобы лучше понять друг друга», — резюмировал Кулеба.

13 мая в Берлине состоялась двусторонняя встреча замглавы администрации президента России Дмитрия Козака и советника канцлера Германии Яна Хеккера, на которой обсуждалось урегулирование конфликта на Донбассе.



Правительство Германии сделало исключение для Козака, который находится под санкциями Евросоюза, разрешив прилететь в Берлин.



Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев знал о визите Козака и никаких «игр за спиной» украинской стороны не было.