Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки

Президент Владимир Зеленский освободил Валерия Евдокимова от должности главы Службы внешней разведки Украины и назначил на эту должность Валерия Кондратюка.



Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства.



Евдокимов возглавлял Службу внешней разведки с 20 сентября 2019 года.



50-летний Валерий Кондратюк — офицер спецслужб, генерал-лейтенант. Во времена президентства Петра Порошенко занимал должность заместителя главы Администрации президента с 2016 по 2019 год.



До этого Кондратюк являлся начальником Главного управления разведки Минобороны (2015-2016), а еще ранее — начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины (2014-2015).