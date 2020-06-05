Правозащитники вышли на акцию против Авакова

В Киеве у здания Кабинета министров проходит мирная акция под лозунгом «Против полицейского произвола в Украине». Участники акции призывают уволить министра внутренних дел Арсена Авакова.



Протестующие возмущены недавними событиями в Кагарлыке и Броварах Киевской области, и считают, что высшее руководство украинской полиции должно нести ответственность. Также среди протестующих есть те, кто призывает правоохранителей защищать права ЛГБТ.



Украинская полиция должна уделять больше внимания вопросам гендерного равенства, противодействуя его дискриминации, считает исполнительная директорка Amnesty International Украина Оксана Покальчук.



«Мы сегодня здесь для того, чтобы акцентировать на необходимости системных изменений в полиции. Ситуация объективно меняется. Например, мирные акции теперь защищаются лучше. Но этого недостаточно», - высказалась Покальчук в эфире «Гроадського».



По данным журналистов, на акции несколько человек были задержаны.



Начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко предварительно сообщил, что задержаны «до 10 человек», целью которых была провокация на мирном митинге.

Массовое столкновение со стрельбой между двумя группами людей произошло утром 29 мая в одном из жилых кварталов Броваров.



В городе Кагарлык 25 мая расформировали отделение полиции после инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины.