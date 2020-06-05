Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Правозащитники вышли на акцию против Авакова

05 июня 2020, 14:37

Правозащитники вышли на акцию против Авакова

В Киеве у здания Кабинета министров проходит мирная акция под лозунгом «Против полицейского произвола в Украине». Участники акции призывают уволить министра внутренних дел Арсена Авакова.  

Протестующие возмущены недавними событиями в Кагарлыке и Броварах Киевской области, и считают, что высшее руководство украинской полиции должно нести ответственность. Также среди протестующих есть те, кто призывает правоохранителей защищать права ЛГБТ.

Украинская полиция должна уделять больше внимания вопросам гендерного равенства, противодействуя его дискриминации, считает исполнительная директорка Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

«Мы сегодня здесь для того, чтобы акцентировать на необходимости системных изменений в полиции. Ситуация объективно меняется. Например, мирные акции теперь защищаются лучше. Но этого недостаточно», - высказалась Покальчук в эфире «Гроадського».

По данным журналистов, на акции несколько человек были задержаны.   

Начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко предварительно сообщил, что задержаны «до 10 человек», целью которых была провокация на мирном митинге.

Читайте также:

Под Радой требуют отставки Авакова. Зажгли дымовые шашки

Массовое столкновение со стрельбой между двумя группами людей произошло утром 29 мая в одном из жилых кварталов Броваров.

В городе Кагарлык 25 мая расформировали отделение полиции после инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины.  

ТЕГИ

Люди
гендерное равенство Арсен Аваков

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:00
Штаб ООС готовится к открытию КПВВ на Донбассе с 10 июня
13:25
«ДНР» заявила о ранении жительницы поселка под Донецком
12:15
Красный Крест отправил в Донецк более 50 тонн стройматериалов
12:05
«ДНР» сообщила об одной смерти от коронавируса и 31 заболевшем за сутки
09:27
«ЛНР» сообщает о смерти от COVID-19 третий день подряд
21:08
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:00
«ДНР» заявила о контузии женщины во время обстрела
16:03
Беспилотники ОБСЕ глушили над Донбассом шесть раз за два дня
13:29
Жители ОРДЛО с российскими паспортами смогут голосовать по поправкам к конституции РФ
11:50
«ДНР» сообщила о двух новых смертях от коронавируса и 31 заболевшем за сутки
09:16
«ЛНР» подтвердила восьмую смерть от коронавируса
08:52
«ДНР» хочет установить барельеф Захарченко на одном из зданий Донецка
20:08
«ЛНР» разрешила работу салонов сферы красоты и здоровья
19:20
Результатов ПЦР-тестов в Донецке ждут от четырех до восьми дней
18:30
«ЛНР» будет наказывать за несообщение о теракте
все новости
14:37
Правозащитники вышли на акцию против Авакова
14:17
Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки
14:00
Штаб ООС готовится к открытию КПВВ на Донбассе с 10 июня
13:25
«ДНР» заявила о ранении жительницы поселка под Донецком
12:48
Между Славянском и Краматорском пока не будет пассажирских перевозок
12:45
Кириленко: Открытие КПВВ может привести ко второй волне эпидемии уже сейчас
12:42
Кулеба озвучил детали визита в Берлин куратора Кремля по Донбассу
12:15
Красный Крест отправил в Донецк более 50 тонн стройматериалов
12:05
«ДНР» сообщила об одной смерти от коронавируса и 31 заболевшем за сутки
11:43
«ЛНР» рассказала о миллионных долгах населения за воду
11:41
Дело нацгвардейца Маркива: Аваков высоко оценил шансы в апелляционном суде Италии
11:15
Министр: Карантин смягчен, но масочный режим в Украине продолжается
10:57
В ВСУ выявили 14 заболевших коронавирусом за сутки
10:27
В Краматорске заявили о задержании боевика
10:22
Под Радой требуют отставки Авакова. Зажгли дымовые шашки
все новости
ВИДЕО
Как ношение медицинской маски влияет на общество ►
04 июня, 16:26
Москва угрожает Донбассу. Обострение и вирус ►
30 мая, 21:35
«Боевые» выезды: российские медики признались, что участвовали в конфликте на Донбассе
29 мая, 07:50

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция