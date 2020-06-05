Глава ДонОГА увидел в протестах шахтеров ДТЭК политические мотивы

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко считает, что протесты горняков предприятия «ДТЭК Добропольеуголь» используются в политических целях.



Полноценная работа «ДТЭК Добропольеуголь», принадлежащего Ринату Ахметову, была остановлена в марте. На этой неделе горняки перекрывали дорогу, требуя восстановить работу предприятия.



«Недобросовестные собственники частных концернов на примере ситуации, которая сложилась на "Добропольеуголь"... Они эту ситуацию подхватывают и начинают использовать по-своему для раскачки шахтеров», — заявил Кириленко во время брифинга ДонОГА в Краматорске.



Глава области призвал представителей профсоюзных организаций и горняков «очень сдержанно подойти к этой ситуации и не быть инструментом манипуляций».



По его словам, сложившаяся ситуация «имеет явную политическую составляющую», но заверил, что она будет решена.



Глава ДонОГА рассказал, что сегодня общался с исполняющей обязанности министра энергетики Ольгой Буславец. В Киеве ему сообщили, что на ближайшем заседании правительства будет пересмотрен энергетический баланс. В новом варианте приоритет будет отдаваться использованию добытого угля, а не газа для теплогенерации.



Кириленко подчеркнул, что обновленный энергобаланс позволит стабилизировать работу угольных предприятий.

В апреле Минэкоэнерго утвердило новый прогнозный энергетический баланс на 2020 год. В частности, документом ограничивается выработка электроэнергии государственными АЭС. Преимущество получают ТЭЦ и «зеленая» энергетика, крупнейшим собственником которых является ДТЭК Ахметова.



После этого 97 депутатов обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой не ограничивать работу АЭС, чья электроэнергия дешевле тепловой и «зеленой». Госбюро расследований открыло производство против руководства Минэкоэнерго из-за решения о сокращении производства электроэнергии на АЭС.