Опрос: Половина жителей Украины верят в мир на Донбассе через переговоры с Россией и «Л-ДНР»

Результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС) показали, почти половина (48,8%) опрошенных украинцев считают, что достичь мира на Донбассе можно благодаря переговорам с РФ и членами группировок «Л-ДНР».

В то же время 50,5% опрошенных считают, что «Украина в будущем одержит победу над Россией». Только 10,3% считают, что «Россия в будущем победит Украину». Также, по мнению 35%, Киев не должен пойти на уступки Москве и боевикам для достижения мира на Донбассе.



Кроме этого, 37% называют Россию слабым отсталым государством, наоборот думают - 31%.

Опрос проводился 26-30 апреля 2020 года. За это время методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) опросили 1507 респондентов от 18 лет, проживающих во всех регионах страны, кроме территорий, которые временно не контролируются властью Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,6% для показателей близких к 50%, 2,2% - для показателей близких к 25%, 1,7% - для показателей близких к 10%, 1,1% - для показателей близких к 5%.