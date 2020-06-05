Зеленский: Рада может принять опасный закон о частных армиях

Президент Владимир Зеленский предложил Консультативному совету по делам ветеранов присоединиться к наработке законопроекта о деятельности частных военных компаний. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.



Зеленский рассказал, что сегодня есть два проекта закона о частной армии, которые не зарегистрированы в парламенте.



«В одном из них не предусмотрено никаких ограничений. Это законопроект о том, чтобы та или иная бизнес-группа могла официально сделать для себя частную армию. А это очень опасно», - отметил он.



Зеленский выступил за то, чтобы первоочередные законодательные наработки были готовы в ближайшее время, чтобы парламент успел принять их к закрытию нынешней сессии.



Планируется, что Консультативный совет, состоящий из семи подгрупп, будет собираться еженедельно. Первое рабочее заседание должно состояться на следующей неделе.