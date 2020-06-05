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Зеленский: Рада может принять опасный закон о частных армиях

05 июня 2020, 17:07

Зеленский: Рада может принять опасный закон о частных армиях

Президент Владимир Зеленский предложил Консультативному совету по делам ветеранов присоединиться к наработке законопроекта о деятельности частных военных компаний. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Зеленский рассказал, что сегодня есть два проекта закона о частной армии, которые не зарегистрированы в парламенте.

«В одном из них не предусмотрено никаких ограничений. Это законопроект о том, чтобы та или иная бизнес-группа могла официально сделать для себя частную армию. А это очень опасно», - отметил он.

Зеленский выступил за то, чтобы первоочередные законодательные наработки были готовы в ближайшее время, чтобы парламент успел принять их к закрытию нынешней сессии.

Планируется, что Консультативный совет, состоящий из семи подгрупп, будет собираться еженедельно. Первое рабочее заседание должно состояться на следующей неделе.

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Частная армия

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