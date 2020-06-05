Двух жителей Луганщины осудили за участие в проведении «референдума»

Беловодский районный суд Луганской области приговорил двух жителей Луганщины к 5 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком за участие в проведении «референдума». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



Стороной обвинения доказано, что двое жителей Станично-Луганского района приняли участие в организации и проведении «референдума» в поселках Плотина и Расцвет.



По данным следствия, подсудимые занимались учетом и проверкой жителей, выдачей «бюллетеней», контролем за процессом и порядком «голосования».



«Итоги псевдореферендума в дальнейшем использованы представителями так называемой "центральной избирательной комиссии ЛНР" оккупационной администрации Российской Федерации для отделения части Луганской области от территории Украины», — отметили в прокуратуре.