По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 5 июня

Ситуация с распространением Covid-19

По состоянию на 5 июня в Украине коронавирус подтвержден у 25 963 человек, из них 11 372 пациента выздоровели, а 762 - умерли от осложнений. В Донецкой области известно о 195 случаях, в Луганской о 51.



В Донецкой области 4 июня был обнаружен 21 инифицированный коронавирусом, что является антирекордом с начала карантина.



За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории обнаружили 31 случай заболевания коронавирусом, один человек умер. Среди новых больных двое прибыли из России. Также среди заболевших один ребенок, который контактировал с инфицированными родителями, и 7 медицинских работников. Всего «ДНР» подтверждает 642 случая инфицирования, из них 24 человека умерли.



Группировка «ЛНР» третий день подряд фиксирует смерть среди заболевших коронавирусом. В общем боевики подтверждают 429 случаев заболевания. Наибольшее число инфицированных (30% от общего количества) зафиксировано в Должанском (бывшем Свердловске).



В Минздраве Украины нет официальных данных о количестве больных коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей.



Донецкая и Луганская области попали в перечень регионов, в которых пока невозможна полноценная работа предприятий общественного питания прием клиентов в закрытых помещениях.



Однако власти Луганской области все же разрешили кафе и ресторанам принимать посетителей внутри, несмотря на предостережения Минздрава.



В Донецкой области временно ограничат пассажирское сообщение между Славянском и Краматорском из-за вспышки коронавируса.



«Укрзализныця» с 6 июня временно отменяет остановку поездов дальнего и пригородного сообщения по станции Славянск и прекратит продажу билетов с назначением в этот город.



Штаб операции Объединенных сил готовится к открытию контрольных пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения на Донбассе с 10 июня.



Вице-премьер — министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал, что снятие ограничений для пересечения КПВВ будет проходить в адаптивном режиме в зависимости от эпидемиологической ситуации.



Политика



В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре заявила о поддержке изменений в работе Трехсторонней контактной группы, инициированных Украиной.



Школы в отдельных районах Донецкой области с 1 сентября 2020 года перейдут на российские образовательные стандарты, заявили в группировке «ДНР».



Общество



Красный Крест направил на временно оккупированную территорию более 54 тонн стройматериалов для восстановления инфраструктуры.



Около 400 учеников с неподконтрольной территории зарегистрировались для сдачи внешнего независимого оценивания на подконтрольной Украине территории Луганской области.



Боевые действия



Жительница поселка Еленовка к югу от Донецка получила ранение в результате обстрела, заявили в «СЦКК» при группировке «ДНР».

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