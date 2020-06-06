На Донбассе за минувшие сутки получили ранения двое украинских военнослужащих

В штабе операции Объединенных сил за минувшие сутки зафиксировали 12 случаев нарушения режима прекращения огня. В результате чего ранения получили двое украинских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-центре штаба.



На линии огня оказались украинские позиции в районе населенных пунктов Авдеевка, Павлополь, Опытное, Старогнатовка, Широкино, Новолуганское, Южное, Хутор Вольный, Новоалександровка.



«С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой», — сказано в сводке.