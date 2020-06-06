Минреинтеграции создает Центр документирования нарушений прав человека на оккупированных территориях

При Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий будет создан Центр документирования нарушений прав человека на оккупированных территориях. Об этом рассказал вице-премьер — министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».



«Это будет институция непосредственно под моим министерством. На сегодняшний день мы ведем переговоры с правозащитными организациями, которые согласились передать все свои реестры, которые уже наработаны, по фиксации нарушений прав человека — имущественных, моральных и любых», — сказал Резников.



Также вице-премьер рассказал, как произойдет открытие КПВВ в адоптивном режиме.