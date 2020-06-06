За минувшие сутки «ДНР» выявила 30 новых случаев коронавируса и одну смерть

На подконтрольной группировке «ДНР» территории за минувшие сутки выявлено 30 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом заявляет так называемое «министерство здравоохранения».



Отмечается, что один положительный результат исследования был выявлен у ребенка, прибывшего с бабушкой из Российской Федерации. Также среди новых случаев инфицирования — девять медработников.



Кроме того, зарегистрирован 1 летальный случай от коронавирусной инфекции — женщина в возрасте 82 лет.



По состоянию на 6 июня в группировке подтверждают 672 случая инфекции COVID-19, из них выписаны — 167 человек, летальных случаев — 25.