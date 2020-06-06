«ЛНР» оставила украинский язык в школах факультативом. Если будут желающие

Группировка «ЛНР» назвала возможным изучение украинского языка в школах на подконтрольной ей территории факультативно, если будут обращения родителей. Об этом заявил так называемый «министр образования» Сергей Цемкало.



Утверждается, что аналогично возможно изучение и других языков. Для этого каждый родитель лично должен обратиться в образовательное учреждение с просьбой предоставить возможность изучать в виде факультатива любой из других языков.



В мае «ЛНР» исключила изучение украинского языка из базовой части учебных планов общеобразовательных учреждений на 2020-2021 учебный год.