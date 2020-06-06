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Над Луганщиной из стрелкового оружия повредили беспилотник ОБСЕ

06 июня 2020, 16:24

Над Луганщиной из стрелкового оружия повредили беспилотник ОБСЕ

Беспилотники миссии ОБСЕ обстреляли из стрелкового оружия во время полета над районами возле Петровского и Попасной. Один из аппаратов был с отверстием от пули. Об этом сообщается в отчете миссии.

Управляя полетом беспилотного летательного аппарата в районах вблизи неподконтрольного правительству н. п. Петровское патруль миссии слышал 10 выстрелов из стрелкового оружия в направлении БПЛА. Наблюдатели вернули аппрат и покинули этот район.

«Управляя полетом БПЛА малого радиуса действия в районах у Попасной, патруль СММ слышал примерно 30 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии около 1–1,2 км к югу (по оценке, в направлении БПЛА, который пролетал ориентировочно в 1,6 км к югу). Сразу после этого команда СММ потеряла контроль над БПЛА, который позже, по сообщениям, был обнаружен Вооруженными силами Украины и возвращен миссии», — говорится в отчете.

СММ зафиксировала, что в корпусе беспилотник было отверстие от пули, которое,, по оценке, образовалась от огня из стрелкового оружия.

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