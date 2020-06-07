Пятеро украинских военных пострадали из-за обстрелов боевиков

Четверо украинских военнослужащих были ранены, еще один получил боевую травму вследствие обстрелов на Донбассе за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



В субботу, 6 июня, боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, открывая огонь из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Под огнем оказались позиции ООС вблизи Опытного, Старогнатовки, Богдановки, Марьинки, Авдеевки, Павлополя, Гнутово, Орехово, Луганского и Пивденного.