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Пятеро украинских военных пострадали из-за обстрелов боевиков

07 июня 2020, 08:45

Пятеро украинских военных пострадали из-за обстрелов боевиков

Четверо украинских военнослужащих были ранены, еще один получил боевую травму вследствие обстрелов на Донбассе за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В субботу, 6 июня, боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, открывая огонь из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

Под огнем оказались позиции ООС вблизи Опытного, Старогнатовки, Богдановки, Марьинки, Авдеевки, ПавлополяГнутово, Орехово, Луганского и Пивденного.

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