«ДНР» разрешила въезд в Новый Свет, закрытый 2 месяца назад из-за COVID-19

Группировка «ДНР» открыла на въезд и выезд поселок Новый Свет, в котором расположена Старобешевская ТЭС. Об этом сообщил глава оккупационной администрации поселка Святослав Губин.



По его словам, ограничения сняты с 6 иня согласно «распоряжению» главы формирования Дениса Пушилина.

10 апреля «ДНР» закрыла Новый Свет из-за угрозы распространения коронавируса, однако о количестве заболевших в поселке не сообщалось. Глава оккупационной администрации поселка Святослав Губин заявлял, что «не получил никаких точных методик и рекомендаций о системе пропусков, о том кому и как их выдавать», а выданные «администрацией» пропуски не признавали в «МВД ДНР».



По состоянию на 7 июня «ДНР» признает 695 случай коронавируса на подконтрольной ей территории.