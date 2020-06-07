На Луганщине за сутки зафиксировано 2 случая коронавируса

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 2 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба ЛугОГА.



У кого подтвердили результаты исследования на COVID-19 в облгосадминистрации не уточняют.



Всего с начала пандемии на Луганщине коронавирус подтвержден у 54 человек без учета неподконтрольной территории. 43 человека выздоровели, 11 — продолжают лечение. Летальных случаев нет.

За минувшие сутки в Украине лабораторно подтверждено 485 новых случаев заболевания коронавирусом, 11 человек из числа ранее заболевших скончались, 242 выздоровели.