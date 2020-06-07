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На шахтах «ДНР» за сутки погиб один рабочий, еще двое пострадали

07 июня 2020, 12:41

На шахтах «ДНР» за сутки погиб один рабочий, еще двое пострадали

Один шахтер погиб, еще один травмирован в результате обвала породы на подконтрольной группировке «ДНР» шахте «Холодная балка» в Макеевке. Об этом сообщается на сайте «МЧС ДНР».

Согласно сообщению, из-за выпавшей из кровли породы погиб горнорабочий 1983 года рождения. Еще один шахтер 1976 года рождения получил травмы. Его госпитализировали в городскую больницу Макеевки.

Кроме этого, еще один шахтер 1985 года рождения пострадал при обвале породы на шахте «Комсомолец Донбасса» в городе Кировское. Его доставили в больницу Енакиево.

Оба инцидента произошли 6 июня.

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