Зеленский отверг возможность отставки Авакова

Президент Владимир Зеленский отверг возможность отставки министра внутренних дел Арсена Авакова до завершения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом он заявил журналистам 6 июня, передают «Українські Новини».



«Если человек взялся за какое-то реально сенсационное и громкое дело, он не должен его бросать... Он должен закончить дело Шеремета... Для общества он стейкхолдер этой ситуации», — сказал Зеленский.



Также он добавил, что считает Авакова сильным министром и на данный момент лучшего кандидата на эту должность нет.

По инициативе фракции «Голос» в Верховной Раде зарегистрировано постановление об увольнении Авакова с должности министра внутренних дел. За отставку министра также подписались 35 депутатов от «Слуги народа» и один от «Европейской солидарности».



Кроме этого, в Киеве и во Львове прошли акции с требованием уволить Авакова.