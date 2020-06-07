На Донетчине отменили ослабление карантина

В Донецкой и Волынской областях отменено ослабление карантина в связи с ростом числа заболевших коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.



«В связи с ростом количества (случаев) заболевания COVID-19 за последнюю неделю Волынская и Донецкая области отменили ранее введенные меры по ослаблению карантина», — говорится в сообщении.



Так, в этих областях закрыты детские сады, гостиницы, запрещено проведение спортивных и религиозных мероприятий.



Кроме этого, на Донетчине приостановлено междугороднее автобусное сообщение.

В течение суток на подконтрольной властям территории Донецкой области подтверждено 26 новых случаев заболевания коронавирусом.