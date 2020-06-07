Зеленский: Состав Кабмина не изменится до презентации каждого министерства

Владимир Зеленский заявляет, что нынешний состав Кабинета Министров будет сохранен до презентации задач каждого министерства. Об этом он сообщил журналистам 6 июня, передают «Українські Новини».



«Этот Кабмин продержится в том составе, в котором он есть, пока мы не увидим презентацию каждого министерства, и так как все занимаются ковидом (вопросами, связанными с коронавирусом), у людей просто нет времени презентовать нам хотя бы все готовое», — сказал Зеленский.



Он подчеркнул, что в течение одной-двух недель министерства должны презентовать полную модель задач.