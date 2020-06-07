Дети в рядах боевиков, берлинские переговоры по Донбассу и рост случаев COVID-19. Главное за неделю

Ситуация с распространением COVID-19

С начала пандемии коронавирус в Украине выявлен у 26999 человек. Из них 788 скончались, 12054 — выздоровели. На подконтрольной властям территории Донецкой области подтвержден 231 случай COVID-19, в Луганской области — 54 случая заболевания.



Группировка «ДНР» признает 695 случаев коронавируса, из которых 167 человек выздоровели, 27 — умерли.



В группировке «ЛНР» подтверждают 429 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них выписаны 357 пациентов, девять человек скончались.



С 1 июня «ДНР» ослабила ряд ограничений, которые были введены из-за коронавируса. С 6 июня сняты ограничения на въезд и выезд в поселок Новый Свет, в котором расположена Старобешевская ТЭС.



Кабинет министров 3 июня одобрил очередное ослабление карантина. Оно касается заведений общественного питания, церквей и пожилых людей. С 5 июня разрешены внутренние авиаперелеты, с 15 июня — зарубежное авиасообщение. Ослабление карантина не коснется Донецкой области.



Урегулирование конфликта



Во время визита украинской делегации в Берлин 2 июня руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Киев настаивает на реализации договоренностей декабрьского саммита «нормандской четверки» для скорейшего проведения следующего раунда переговоров.



Ермак заявил, что к переговорам по урегулированию на Донбассе должны привлекаться признанные представители гражданского общества, которые не причастны к военным действиям.



Кулеба сообщил, что украинская делегация в Берлине подчеркнула недопустимость ведения прямого диалога с представителями группировок «ДНР» и «ЛНР», потому что они подконтрольны России.



Украинская сторона практически завершила формирование группы представителей отдельных районов Донбасса, которых предлагается привлечь к работе Трехсторонней контактной группы, сообщил вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.



Общество



Гражданин Испании Ганнибал Йепес сообщил о пропаже своей супруги Евгении в Донецке после того, как в ее квартиру пришли сотрудники «полиции ДНР». Визит силовиков формирования Йепес связывает с тем, что его жена убрала флаг России, который представители «ДНР» повесили на балконе ее личной квартиры со стороны улицы без ее разрешения.



«ДНР» проведет в Донецке военный парад по случаю 75-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне в один день с Россией, 24 июня. В Кремле прокомментировали это решение «ДНР» следующим образом: «Эта наша история, которая объединяет наши народы».



«ЛНР» лишила украинский язык «государственного статуса» и убрала его из образовательных программ на подконтрольной ей территории. В свою очередь, «ДНР» переводит школы на российский стандарт образования.



В ООН призывают Украину систематизировать проверку и выдачу разрешений на пропуск в условиях ограниченной работы контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе.



Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай считает, что открытие единственного в области пункта пропуска «Станица Луганская» стоит отложить в связи с большим количеством зараженных коронавирусом в отдельных районах Луганщины. Исключение сделают для 350 детей, которые пересекут линию соприкосновения для сдачи внешнего независимого оценивания.



Боевые действия



С 1 по 7 июня в результате обстрелов пострадали 9 украинских военнослужащих.



29 несовершеннолетних граждан были осуждены судами Украины за участие в вооруженном конфликта в составе незаконных вооруженных формирований «ДНР/ЛНР».



По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека, за шесть лет конфликта на востоке Украины по меньшей мере 147 детей погибли и 392 были ранены.



С начала боевых действий на Донбассе были разрушены или повреждены 750 школ. Это около 40% от числа всех школ в регионе, сообщили в гуманитарной организации Geneva Call.



Дайджест тв-еженедельников о Донбассе



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