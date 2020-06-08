Вчера на Донбассе были ранены двое украинских военных. Сегодня — еще один

За минувшие сутки пророссийские боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что боевики обстреляли позиции украинских военных из минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



По данным штаба, обстрелам подверглись позиции военнослужащих у населенных пунктов: Луганское, Крымское, Хутор Вильный, Павлополь, Широкино.



Вместе с тем украинские военные открывали огонь в ответ. По данным разведки, был ранен один боевик.



С начала текущих боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Украинская сторона открыла огонь из «штатного вооружения».