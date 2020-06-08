«ДНР» приговорила к 14 годам тюрьмы своего боевика за «шпионаж»

Группировка «ДНР» приговорила к 14 годам лишения свободы за «шпионаж» Дмитрия Скорика, который является бывшим «военнослужащим народной милиции».



Об этом говорится в репортаже из Донецка, который был показан в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».



Утверждается, что ранее воевавший за «ДНР» осужденный работал на украинские спецслужбы.



«Просили взрывать, чтобы шуму наделать, чтобы общественное мнение создать такое, что вот-вот Украина придет», — заявил Скорик.

Других подробностей дела в сюжете не приводится.



Отмечается, что за полгода «Верховный суд ДНР» рассмотрел восемь дел, в которых фигурируют подозреваемые в «шпионаже» и «диверсиях».



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