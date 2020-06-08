В ЕС готовы поддержать Украину в реформировании угольной отрасли

В Представительстве Европейского Союза в Украине выразили готовность поддержать наше государство для проведения реформы угольной отрасли.



Об этом шла речь во время первой встречи и.о. министра энергетики Ольги Буславец с главой Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом, передает пресс-служба Министерства энергетики.



Буславец рассказала, что, кроме решения текущих проблем угольной отрасли, в министерстве начинают разрабатывать концепцию ее реформирования.



«У нас остается стратегическое глобальная задача — трансформировать и реформировать угольную отрасль, определиться с дальнейшей судьбой государственных угледобывающих предприятий. Самый больной вопрос — реформирование шахт в "моногородах", население которых полностью зависит от их работы... Мы хотим использовать опыт европейских и других стран, которым удалось успешно решить аналогичные проблемы», — отметила и.о. министра.



Она также добавила, что сейчас идут переговоры о поддержке в этом вопросе со стороны Германии, Всемирного банка и других международных партнеров.



В свою очередь, Маасикас заверил представителей министерства в том, что в представительстве ЕС готовы встречаться, обсуждать проблемные вопросы и предоставлять Украине поддержку для успешного проведения реформы.

Ранее президент Владимир Зеленский во время совещания работников угольной отрасли поручил создать программу трансформации угольных регионов, согласно которой «ни одна шахта не может быть закрыта или ликвидирована, пока люди не получат новую работу».



Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что на разработку концепции трансформации угольных регионов уйдет до 6 месяцев.