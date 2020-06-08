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В рядах ВСУ за сутки зарегистрировали 1 случай заражения COVID-19

08 июня 2020, 12:06

В рядах ВСУ за сутки зарегистрировали 1 случай заражения COVID-19

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксирован один новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщило командывание Медицинских сил ВСУ.

Кроме того, ко вчерашним 6 случаям новых зарегистрированных больных добавили еще одного — военнослужащий Одесской области, который проходил дополнительное обследование и лабораторное исследование. Пациент находится на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют

Таким образом, общее число заболевших достигло 289. Из них на лечении находятся 142 пациента, выздоровели — 143, умерли — 4. 

Коронавирус обнаружили у сотрудника ВСУ в Днепропетровской области. Сейчас он находится на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние его здоровья удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

Напомним, за минувшие сутки 7 июня в Украине выявлено 463 случая заболевания коронавирусом COVID-19. При этом 9 ранее заболевших умерли, а 141 — выздоровел.

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