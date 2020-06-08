«Коронавирус никуда не исчез»: Зеленский призвал украинцев соблюдать дистанцирование и масочный режим

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что ослабление карантинных ограничений в связи с эпидемией коронавируса в стране спасет экономику и призывает ответственно относиться к соблюдению социального дистанцирования и масочному режиму.



Об этом он заявил на совещании по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, передает пресс-служба ОП.



«Правительство обеспокоено ростом количества заболевших и массовым несоблюдением правил карантина после его смягчения», — отмечается в пресс-релизе.



В свою очередь Владимир Зеленский отметил, что ослабление карнатина помогает экономике восстанавливаться, но в то же время призвал граждан ответственно относиться к правилу социального дистанцирования и масочному режиму, чтобы не допустить повторных вспышек болезни.



«Ослабление карантина спасут экономику, но не забывайте, что коронавирус никуда не исчез, и от него надо и дальше спасать жизни. Жесткий карантин был небесполезным, уверен, что он спас много жизней. Однако и в дальнейшем ежедневно у нас умирают люди от коронавирусных осложнений. Мы не хотели бы снова возвращаться в такие жесткие рамки. Поэтому держим руку на пульсе по развитию событий... И пока, к сожалению, мы не можем позволить себе массовые развлекательные мероприятия», — сказал президент.



В то же время глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что празднование Троицы собрало в церквях около 200 тысяч верующих.



«Однако священнослужители и прихожане соблюдали правила социального дистанцирования и масочного режима, праздник прошел спокойно», — говорится в сообщении.



Министр здравоохранения Максим Степанов отчитался о том, что выплачены все надбавки за апрель врачам, которые непосредственно борются с COVID-19.



Обсудили также вопрос запуска международного сообщения. Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что после запуска внутреннего авиасообщения 5 июня первые рейсы в Одессу не были переполнены.

Напомним, за минувшие сутки 7 июня в Украине выявлено 463 случая заболевания коронавирусом COVID-19. При этом 9 ранее заболевших умерли, а 141 — выздоровел.



На заседании 3 июня Кабмин одобрил очередное ослабление карантина в Украине. Оно касалось заведений общественного питания, церквей и пожилых людей.



С 10 июня в Украине планируют разрешить работу базам отдыха.