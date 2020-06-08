«ЛНР» обвинила в невыплате зарплаты горнякам руководство угольного предприятия

Так называемая прокуратура группировки «ЛНР» провела проверку «государственного унитарного предприятия «Антрацит», которое занимается добычей угля. Об этом сообщила представительница «генпрокуратуры ЛНР» Ирина Губайдулина в комментарии телеканалу «Луганск 24».



Отмечается, что в ходе проверки выявлен ряд нарушений. В частности, установлен факт невыплаты сотрудникам предприятия заработной платы, из-за чего образовалась значительная задолженность.



По словам Губайдулиной, в отношении должностных лиц «ГУП «Антрацит» будет принято «законное решение».



В «генпрокуратуре» добавили, что проверки угольных предприятий продолжаются. В ближайшее время будет проверен «Центруголь».



В состав «ГУП «Антрацит» входит шахта «Комсомольская», на которой горняки продолжают подземную забастовку, требуя выплатить им долги по зарплате.



В рамках реорганизации шахты «Антрацита» и других предприятий переходят в новосозданное объединение «Восток-уголь». Остальные шахты закроют.