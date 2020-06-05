«ДНР»: В первой больнице Донецка 30 человек лежат в реанимации с COVID-19 или подозрением

В подконтрольной «ДНР» Центральной городской клинической больнице №1 города Донецка 30 человек лежат в реанимации с коронавирусом COVID-19 или подозрением на него. Об этом в сюжете «мининформации» сообщила главный врач больницы Елена Баун.



Эта больница определена группировкой, как 1 из нескольких госпитальных баз для пациентов, больных коронавирусом.



«Здесь находится реанимация, которая выполняет функцию лечения пациентов с тяжелыми пневмониями — как с подтвержденными COVID-19, так и неподтвержденными. Сейчас здесь лежат 42 человека, 30 из них — в реанимационном отделении», — сказала врач.



Она также отметила, что средств защиты не хватает, поэтому некоторые из них после обработки приходится использовать повторно.



«Если с костюмами проблема решена, то очки, щитки — это конечно... [...] Как это делается далеко от нас: человек что-то снял, обработал, выбросил и одел что-то новое — мы себе не можем такого позволить», — сказала Баун.

Напомним, число зарегистрированных случаев коронавируса на подконтрольной группировке «ДНР» территории Донецкой области достигло 704.



У Минздрава Украины нет точных данных о числе заболевших коронавирусом на неподконтрольной территории.



Президент Владимир Зеленский заявлял, что «Л-ДНР» скрывают реальную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в ОРДЛО.



На подконтрольной властям части Донецкой области выявлено 231 случаев заболевания.