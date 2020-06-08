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Боевики ранили военнослужащего на Донбассе

08 июня 2020, 18:18

Боевики ранили военнослужащего на Донбассе

Один украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрелов со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

С начала суток боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, используя минометы калибров 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие,

«Украинские воины на такие преступные действия противника открыли прицельный огонь по опорным пунктам российских наемников. После этого оккупанты прекратили свою активность», — говорится в сводке штаба.

Под огнем оказались позиции ООС в районе Богдановки, Водяного, Орехово, Новолуганского и Новоалександровки.

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