Защита похищенного военного в Крыму обжаловала его арест российским судом

Защита украинского военного Евгения Добринского, задержанного сотрудниками ФСБ РФ, подала апелляционную жалобу на решение подконтрольного России Киевского райсуда Симферополя о заключении его под стражу. Об этом сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на адвоката военного Исляма Велиляева.



«Будем надеется, что Верховным судом Крыма будет рассмотрена наша апелляционная жалоба об изменении меры пресечения в отношении Добринского на иную, более мягкую», — сказал адвокат.



Он добавил: «Есть другие ограничения свободы — это домашний арест, есть обязательство о явке. Я надеюсь на эти более мягкие виды ограничения».

30 мая в Вооруженных Силах Украины заявили, что в районе полуострова Чонгар вблизи аннексированного Крыма похитили военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады Евгения Добринского, который нес службу на наблюдательном посту. Исчезновение военного обнаружили в 5 утра 30 мая.



Впоследствии ФСБ РФ подтвердила задержание украинского военнослужащего на админгранице с аннексированным Крымом и опубликовала видео, на котором якобы Евгений Добринский идет по рельсам и задерживается спецслужбами. Как утверждают в ФСБ, военный был в алкогольном опьянении и с наркотическим веществом.



В командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ видео назвали фейком а информацию об алкоголе и наркотиках — выдуманной. Также в Командовании продолжают утверждать, что украинского военного похитили.



3 июня подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал Добринского на месяц.