Следствие не комментирует возможную причастность генерала ФСБ РФ к крушению МН17

Руководительница следственной группы Дигна ван Бутзелар не прокомментировала информацию о том, является ли генерал-полковник ФСБ России Андрей Бурлака фигурантом расследования обстоятельств крушения рейса МН17. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».



«Мы хотим найти правду, мы хотим, чтобы было понятно, кто ответственен за то, что произошло, и мы делаем это шаг за шагом», — заявила она.



Говоря о том, как долго будут продолжаться следственные действия, Бутзелар отметила, что когда в 2014 году это расследование было начато, «мы не ожидали, что будем сегодня с этим делом здесь, в суде».



«Мы говорили, что расследование продолжается, чтобы установить правду и тех, кто отдал приказ в отношении этого «Бука», — подчеркнула прокурор.



Вместе с тем Бутзелар воздержалась от того, чтобы предоставить детали расследования, которое продолжается.



Ранее исследовательская группа Bellingcat идентифицировала Бурлаку как одного из причастных к делу о сбитом «Боинге» MH17.

Cудебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 начался 9 марта.



Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



Международная следственная группа пришла к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.