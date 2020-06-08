По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

В течение суток коронавирус в Украине выявлен у 463 человек. При этом 9 ранее заболевших умерли, а 141 — выздоровел. Всего в стране выявлено 27 462 случая заболевания коронавирусом. Из них 12 195 пациентов выздоровели, а 797 — умерли от осложнений. На подконтрольной властям территории Донецкой области зафиксирован 231 случай заболевания, в Луганской области — 54.



Число зарегистрированных случаев коронавируса на подконтрольной группировке «ДНР» территории достигло 704. За прошедшие сутки там выявили 9 новых случаев заражения COVID-19. Официальных данных о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территорий нет.



В подконтрольном боевикам Донецке 30 человек находятся в реанимации Центральной городской клинической больницы № 1 с COVID-19. Эта больница определена группировкой «ДНР», как одна из нескольких госпитальных баз для пациентов с коронавирусом.



Права человека



Группировка «ДНР» приговорила к 14 годам лишения свободы своего боевика Дмитрия Скорика по обвинению в «шпионаже».



«ЛНР» ограничила пропуск в Антрацит, где продолжается забастовка горняков шахты «Комсомольская», требующих погасить задолженность по зарплате. Также на подконтрольной «ЛНР» территории второй день отсутствует связь украинского мобильного оператора Vodafone. Кроме этого, наблюдаются проблемы с доступом в российскую соцсеть «ВКонтакте», где появляется основная информация о протестах.



Общество



В Нидерландах началась очередная сессия судебного процесса по делу сбитого «Боинга» МН17, в рамках которой суд подведет итоги предыдущих слушаний, а прокуратура представит презентацию расследования.



Следствие по МН17 не комментирует информацию о том, является ли генерал-полковник ФСБ России Андрей Бурлака фигурантом расследования обстоятельств крушения пассажирского самолета.



Ни один из четырех подозреваемых по делу о сбитом рейсе МН17 не прибыл на вторую сессию судебного процесса в Нидерландах. Подсудимые — граждане РФ Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными к завозу в Украину РЗК «Бук», которым сбили самолет, а также к его вывозу обратно в РФ.



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