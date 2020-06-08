В ГПСУ назвали условие пересечения КПВВ после их открытия

Граждане, которые будут пересекать линию соприкосновения после открытия КПВВ с 10 июня, должны будут пройти обязательную обсервацию. Об этом сообщил пресс-офицер Госпогранслужбы в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб в эфире канала «Украина 24».



Он напомнил, что от обязательной обсервации освобождены только абитуриенты и лица, которые их сопровождают.



«Что касается остальных граждан, они должны при прохождении контроля предъявить активированное приложение "Дій вдома" или пройти соответствующую обсервацию по местам, определенным местными органами власти», — сказал Лизогуб.



Представитель пограничной службы напомнил, что за нарушение правил предусмотрено наказание.



«В любых случаях, когда лицо будет отказываться от прохождения обсервации, об этом будут сообщать соответственно работникам Нацполиции и санитарно-карантинным подразделениям», — отметил он.

В то же время, глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко не поддерживает идею открытия КПВВ в связи с угрозой роста случаев заболевания коронавирусом.



Пропуск через КПВВ на Донбассе ограничен с 22 марта в связи с распространением COVID-19. По состоянию на 1 июня линию соприкосновения по гуманитарным причинам смогли пересечь 468 человек.