Штаб ООС сообщил о новых обстрелах на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе осуществили 11 обстрелов украинских позиций, вследствие чего ранение получил украинский военнослужащий. С начала текущих суток зафиксировано 4 обстрела. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Уточняется, что огонь велся по позициям в районе Новотроицкого, Марьинки, Водяного, Богдановки, Орехово, Новолуганского, Хутора Вильного, Травневого.



В штабе отметили, что украинские военные открывали огонь в ответ. По данным украинской разведки, 8 июня были уничтожены три боевика.

Отмечается, что с начала текущих суток режим прекращения огня был нарушен 4 раза. Обстрелам из минометов подверглись опорные пункты неподалеку Орехово. Также гранатометы различных систем применялись вблизи Новолуганского и Шум. Из станковых противотанковых гранатометов были обстреляны оборонительные укрепления на подступах к Марьинке.

В штабе добавили, что потерь среди военных сегодня нет.