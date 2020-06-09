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За сутки коронавирус выявили у четверых военных ВСУ

09 июня 2020, 11:02

За сутки коронавирус выявили у четверых военных ВСУ

В течение суток в Вооруженных силах Украины зафиксировано 4 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

Двое военнослужащих ВСУ госпитализированы в Военно-медицинский клинический центр Северного региона. Еще двое в Киевской области военных находятся на лечении дома под наблюдением медслужбы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

«По состоянию на 10:00 9 июня в Вооруженных силах Украины болеет 144 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели — 145 человек, летальных случаев — 4», — сказано в сообщении.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 616 человек.

За минувшие сутки в Украине выявлено 394 случая заболевания коронавирусом COVID-19. С начала пандемии в стране зафиксировано 27 856 случая заболевания коронавирусом. Из них 12 412 пациентов выздоровели, а 810 — умерли от осложнений.

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