За сутки коронавирус выявили у четверых военных ВСУ

В течение суток в Вооруженных силах Украины зафиксировано 4 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.



Двое военнослужащих ВСУ госпитализированы в Военно-медицинский клинический центр Северного региона. Еще двое в Киевской области военных находятся на лечении дома под наблюдением медслужбы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.



«По состоянию на 10:00 9 июня в Вооруженных силах Украины болеет 144 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели — 145 человек, летальных случаев — 4», — сказано в сообщении.



На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 616 человек.

За минувшие сутки в Украине выявлено 394 случая заболевания коронавирусом COVID-19. С начала пандемии в стране зафиксировано 27 856 случая заболевания коронавирусом. Из них 12 412 пациентов выздоровели, а 810 — умерли от осложнений.