Зеленский рассказал, почему не оскорбляет Путина

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Украинской правде» заявил, что, будучи главой государства, не может себе позволить оскорбления в адрес президента России Владимира Путина.



«Считаю, ни один президент не может подставлять страну, сказав в адрес другого президента оскорбительные вещи про личное», — заявил Зеленский.



Он добавил, что «иногда оскорбительные вещи приводят к тысячам смертей».



«Я не собой рискую, не своими рейтингами. Я рискую жизнями людей — всё! И тут, уж извините, дайте мне делать так, как я вижу», — подчеркнул глава государства.



Зеленский отметил, что человеческие качества Путина его «не сильно интересуют» в решении вопроса деоккупации Донбасса и Крыма. «Я считаю, что до конца таких людей никто не может знать. До конца может знать, наверное, он сам», — добавил украинский президент.



Комментируя критику в его адрес в вопросах Донбасса, Зеленский перешел на образные сравнения. Войну на Донбассе он сравнил с лабиринтом, в котором, по его убеждению, есть выход.



«Люди достаточно эмоциональны, когда бастуют или негодуют, это понятно. Мои выводы [по Донбассу] до того, как я стал президентом, были примерно такими же. Тебе кажется, что ты полностью плаваешь, купаешься в информации. И это — озеро, вот оно наполнено информацией. Но это не озеро, это — океан!» — заявил Зеленский и добавил, что находится в океане в силу президентского статуса.



«Я — в океане. Поэтому не сильно реагирую на информацию людей, которые находятся в озере. А глубина — она не такая! Она другая вообще—то. Но цель у нас одна — что у людей в океане, что у людей в озере. Мы из одной страны. Мы все — украинцы. Мы хотим одного и того же. Ныряйте ко мне — я готов! Ныряйте ко мне, и там помогайте», — подчеркнул он.